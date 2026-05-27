Según el Municipio, más de 20.000 personas pasaron por la Feria de Sabores y Producir de Chacabuco

Así lo informó este miércoles el director de Desarrollo Agrario y Empleo del Municipio, Pablo Meizoso, quien destacó que el evento, desarrollado durante tres días, contó con la participación de las colectividades Centro Vasco, Centro Sirio Libanés, Paraguaya y Boliviana, además de propuestas de comida mexicana, el tradicional locro criollo, distintos fogones, carros gastronómicos y puestos estáticos.

También participaron productores agroecológicos, productores en general, artesanos, emprendedores locales, instituciones y espacios recreativos para toda la familia.

Más de 300 familias pudieron ofrecer sus productos y servicios en la Plaza San Martín, generando un movimiento económico superior a los 200 millones de pesos que ingresaron al circuito económico local de Chacabuco.