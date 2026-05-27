Cuba desarrolla un candidato vacunal único en el mundo contra el cáncer

Científicos cubanos han logrado desarrollar un prometedor medicamento con «grandes potencialidades en la lucha contra el cáncer», informó la Presidencia de Cuba en un reportaje sobre el ‘HEBERSaVax’, un novedoso candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos a través de la «inmunoterapia activa» que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos.

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