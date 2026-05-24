La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó afuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la comitiva oficial que acompañará a Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el próximo lunes para participar del Tedeum por el 25 de mayo.

«La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial», precisaron desde el Senado y agregaron que «la vicepresidente de la Nación no ha sido invitada».

Victoria Villarruel mantiene diferencias con el resto del Ejecutivo desde hace ya un largo tiempo, pero hasta ahora nunca había sido excluida de un acto oficial.

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