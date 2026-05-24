El Obelisco cumplió 90 años y la Ciudad montó una celebración multitudinaria

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró este fin de semana los 90 años del Obelisco con un festival multitudinario sobre la avenida Corrientes que reunió a más de 200 mil personas en el centro porteño. El evento incluyó intervenciones artísticas, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y un show de mapping 3D sobre el histórico monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936.

La celebración se desarrolló en el marco del programa “Corrientes 24 horas”, impulsado por el Gobierno porteño para potenciar la actividad cultural y comercial de la zona. Durante toda la jornada, la avenida permaneció colmada de vecinos y turistas que recorrieron teatros, bares y pizzerías en un circuito a cielo abierto que se extendió hasta la madrugada.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el espectáculo audiovisual proyectado sobre el Obelisco. A través de un mapping interactivo en 3D, se repasaron distintas etapas de la historia del monumento y de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación estuvo acompañada por música en vivo a cargo de la Orquesta de Cámara Mahler.

Del acto participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a funcionarios de su gabinete. “Es una alegría enorme poder celebrar los 90 años del Obelisco, el símbolo de Buenos Aires, hoy renovado con su mirador. Es un reflejo de la Ciudad que somos y queremos: diversa, abierta, vibrante y cultural”, expresó el mandatario durante la actividad.

Fuente: https://www.diagonales.com/