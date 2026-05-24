“Estamos trabajando para volver a ser grande a la Provincia”

El electo presidente del radicalismo bonaerense, Emiliano Balbín, participó de un encuentro en Mar del Plata, que reunió a más de 300 referentes, y donde el senador nacional Maximiliano Abad presentó su libro «La Cuestión Bonaerense», una obra que convoca a especialistas para pensar propuestas concretas sobre seguridad, salud, educación y desarrollo institucional.

La jornada, desarrollada en formato de conversatorio junto al periodista Paulino Rodrígues, se centró en la necesidad imperiosa de transformar el Estado bonaerense y superar la centralización que históricamente ha limitado el potencial de sus ciudades.

Durante la presentación se debatió sobre el vínculo entre el interior y el poder centralizado, planteando que gran parte de los problemas estructurales nacen de una organización del poder que puede y debe ser cambiada.

Abad enfatizó que es momento de dejar de lado la resignación y trabajar en un «nuevo contrato» que reconozca a la Provincia como el corazón de la República Argentina, donde las decisiones estratégicas dejen de tomarse a espaldas de sus protagonistas.

Bajo la premisa de que «si la Provincia funciona, Argentina funciona», los disertantes coincidieron en que el potencial productivo y humano de Buenos Aires es la oportunidad más grande que tiene el país para su crecimiento. Hacia el cierre del encuentro se hizo un llamado a quienes sienten frustración frente al funcionamiento del Estado, para que se sumen a este esfuerzo colectivo de cambio.

Emiliano Balbín, flamante titular de la UCR bonaerense, acompañó la iniciativa subrayando la relevancia de la unidad lograda en el radicalismo. «La verdadera fortaleza del radicalismo es nuestra capacidad para sintetizar los matices internos en pos de una institucionalidad sólida. Lograr la unidad del partido nos pone frente al desafío de responder a las demandas históricas que el tiempo nos exige, que es ocuparse con seriedad de los problemas de la gente”.

“Nuestra provincia, motor productivo, cultural y humano de la Argentina, posee una riqueza incalculable que reside en el esfuerzo diario de sus trabajadores, la innovación de sus industrias y la fuerza de su campo. Sin embargo, para recuperar el liderazgo que nos corresponde, los bonaerenses debemos volver a creer en nuestro enorme potencial. Es momento de dejar de lado el desánimo y canalizar nuestra identidad histórica en un proyecto común de desarrollo, donde el arraigo y el progreso caminen de la mano para construir el futuro que nos merecemos”, agregó Balbín. Y finalizó: «estamos en el camino de pensar alternativas concretas que den respuesta a las necesidades que los bonaerenses y los argentinos necesitan”.