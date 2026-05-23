La Corte Suprema eximió de pagar el aumento de tasas a los concejales de Chacabuco que demandaron al Municipio

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender provisoriamente los efectos de las ordenanzas Fiscal, Impositiva y de creación de la nueva Tasa de Salud de Chacabuco, considerando que es «inexigible» para los demandantes mientras dure la medida.

La decisión fue adoptada este viernes en el marco de una demanda de inconstitucionalidad presentada por concejales opositores de UCR- Pro y La Libertad Avanza, quienes cuestionaron el modo en que se votaron las normas durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

El fallo corresponde a la causa “Orsini, Carlos Ignacio y otros c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Inconstitucionalidad Ordenanzas N°10.866, 10.867 y 10.868”.

El alcance del fallo incluye únicamente a los demandantes ya que los jueces opinaron que “no pueden ejercer procesalmente la representación de los habitantes de su circunscripción electoral”. En la práctica, el resto de la comunidad deberá seguir pagando las tasas en cuestión.

La controversia gira en torno al desempate realizado por el presidente del Concejo Deliberante mediante un “doble voto”, mecanismo que permitió alcanzar 18 votos afirmativos. Sin embargo, según sostuvo la Corte, la Asamblea estaba integrada por 36 miembros y requería 19 votos positivos para aprobar válidamente las ordenanzas tributarias.

En ese sentido, el Tribunal afirmó que “la sola lectura” del acta y “la sencilla sumatoria de los votos” permiten advertir “en palmaria evidencia” que no se habría alcanzado la mayoría constitucional exigida.

Asimismo, el Tribunal aclaró igualmente que la medida no implica todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, aunque sí reconoció que el cuestionamiento presenta “suficiente gravedad constitucional” como para justificar la suspensión inmediata de las normas.