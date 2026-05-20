Se realiza la Marcha Federal en defensa de la Salud Pública

Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para este miércoles con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre hospitales, centros de salud y pacientes de todo el país.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/convocan-a-una-marcha-federal-en-defensa-de-la-salud-publica-contra-el-ajuste-de-milei/