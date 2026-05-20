Milei respaldó a Santiago Caputo en medio de la interna libertaria

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Las internas que atraviesan a la Casa Rosada volvieron a explotar estos días con un nuevo capítulo de cruces y acusaciones cruzadas. El fin de semana pasado una cuenta anónima atacó a Santiago Caputo y poco después activistas digitales de Las Fuerzas del Cielo revelaron que ese usuario estaba ligado al perfil personal de Martín Menem. El episodio expuso las disputas crecientes entre el asesor presidencial estrella y el presidente de la Cámara de Diputados, hombre de Karina Milei, y sacudió el seno del Gobierno libertario. Tal fue así que el propio Javier Milei se refirió al conflicto y dejó una contundente definición.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.diagonales.com/nacion/milei-respaldo-a-santiago-caputo-en-medio-de-la-interna-libertaria—es-como-un-hermano-para-mi-_a6a0da2f20a3ce392698279b3

 

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