Entregaron certificados a docentes que se capacitaron en la UNAHUR

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó el acto de entrega de certificados a docentes que cursaron distintas capacitaciones dictadas por la Universidad de Hurlingham (UNAHUR) en el Centro Universitario de Chacabuco.

La entrega se realizó a quienes aprobaron los cursos de “Hibridaciones: Cultura Digital y Cultura Escolar”, “Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria” y “La enseñanza del deporte: Enfoque Socioeducativo”.

Golía agradeció el esfuerzo a los y las presentes, además de resaltar “la importancia de la capacitación constante” y de poder brindar y gestionar nuevas herramientas para que la formación se lleve a cabo en un mundo cada día más complejo.

Además de la entrega, personal del Consejo Escolar de Chacabuco realizó los trámites pertinentes en el acto para que cada docente pueda llevarse en el momento el certificado listo para cargar en el sistema.

Estuvieron presentes junto al Intendente Municipal la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso; la Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Coordinadora en Chacabuco de la UNAHUR, Luján Rivas, entre otras autoridades presentes.