Axel Kicillof recibe en La Plata a los intendentes

El gobernador bonaerense recibirá este martes en La Plata a unos 70 intendentes para exponer las complejidades de la crisis sanitaria que se desató en la Provincia y municipios a partir de los recortes de programas nacionales y del desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/politica/kicillof-recibe-la-plata-intendentes-agenda-sanitaria-y-anti-milei-n52895