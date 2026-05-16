Los salarios de científicos, docentes y nodocentes universitarios cayeron un 52% en la era Milei

Así lo presentó el último informe de análisis de sueldos en el sector científico que elaboró el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI).
Los salarios de los científicos ya superaron el umbral del 40% de pérdida en la era Milei mientras que los docentes investigadores de universidades nacionales y los nodocentes acumulan una caída del 34% en dos años y medio.
NOTA RECOMENDADA:
Los salarios de científicos, docentes y nodocentes universidades deberían aumentar un 52% para recuperar lo perdido en la era Milei
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