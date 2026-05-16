La Asamblea General de la ONU, en su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo «Día Internacional de la Convivencia en Paz», como forma de movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad. El Día tiene como objetivo defender el deseo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, para construir un mundo sostenible de paz, solidaridad y armonía.

El tema «Convivir en paz: forjar confianza mediante el diálogo, la inclusión y la reconciliación» cobra especial relevancia en 2026. A principios de año, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que el mundo se caracterizaba por la tensión y la incertidumbre, al tiempo pedía renovar el compromiso con la cooperación a través del Pacto para el Futuro y la iniciativa UN80. El tema general del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General, “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, refleja ese mismo espíritu. Plantea una verdad sencilla pero vital: la paz no se basa en la uniformidad. Crece cuando las personas deciden escucharse, dejar espacio y proteger la dignidad de quienes tienen experiencias, creencias y orígenes diferentes a los propios. En ese sentido, convivir en paz no es un ideal abstracto para 2026; es una tarea práctica y urgente.

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