14 de mayo de 2015. Fallece B. B. King

El guitarrista estadounidense murió los 89 años, en La Vegas. Está considerado uno de los más grandes músicos de blues de la historia. A sus guitarras las llamó “Lucille” por un episodio ocurrido a fines de los 40, cuando se incendió un local donde tocaba y entró para rescatar su instrumento: el fuego se había producido mientras dos hombres peleaban dentro del lugar por una mujer con ese nombre.

King se destacó por su técnica y por la gran cantidad de presentaciones en vivo que dio a lo largo de su vida, con hasta 300 conciertos por año. Visitó varias veces la Argentina y manifestó su admiración por Pappo.