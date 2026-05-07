Turismo Carretera: Chacabuco estará presente en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Hay un total de 57 inscriptos para disputar la quinta fecha del campeonato 2026. Entre ellos, Elio Craparo, piloto de Chacabuco, y también estarán los equipos radicados en nuestra ciudad.

El Trotta Racing, que comanda Esteban Trotta, se presentará con tresTorinos, conducidos por Facundo Chapur, quien está en el puesto 11, con 86 unidades, Ignacio Faín, ubicado 14°, con 75,5 puntos, y Marcelo Agrelo, 39°, con 33,5 puntos.

La escudería Hermanos Álvarez Competición, presentará en pista el Ford Mustang que conduce Nicolás Bonelli, quien está en el puesto 38, con 34 unidades.

Jonathan Castellano, con el Dodge Challenger, llega al trazado santiagueño como líder del torneo. En tanto, Santiago Mangoni, con el Chevrolet Camaro, viene de ganar la fecha anterior.

Informe: Javier Galante