Santa Fe: Interceptaron un avión con más de 400 kilos de cocaína

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Entre martes y miércoles, en el norte de la provincia de Santa Fe,  se llevó adelante un operativo de las fuerzas de seguridad que terminó con la incautación de una aeronave que transportaba 442 kilos de droga. Hay ocho detenidos.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.cadena3.com/noticia/panorama-federal/interceptaron-una-aeronave-con-442-kilos-de-cocaina-en-santa-fe-8-detenidos_548520

 

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