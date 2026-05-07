La producción de autos se desplomó el 18,6% en el primer cuatrimestre

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Durante el mes de abril, la producción de automóviles no pudo sostener el repunte registrado en marzo y cerró un primer cuatrimestre en descenso. La presencia creciente de los vehículos importados y un poder adquisitivo que no repunta y que genera una contracción en las ventas.

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Preocupación para el SMATA: la producción de autos no pudo sostener el repunte en abril y se desplomó 18,6% en el primer cuatrimestre

 

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