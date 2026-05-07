Intendentes bonaerenses piden más automomía para manejar sus policías

Verios jefes comunales de distritos densamente poblados del AMBA, se reunnieron para analizar con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la posibilidad de avanzar con un mayor grado de autonomía de las policías locales, que incluiría la posibilidad de que sus efectivos utilicen armas de fuego.

NOTA RECOMENDADA:

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