Fútbol de Chacabuco: Argentino lidera el Campeonato Femenino

El fin de semana pasado se disputó la tercera fecha de Primera división del fútbol femenino, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Los cuatro encuentros correspondientes a esta jornada se disputaron en el estadio Ernesto Zinani, del Club Atlético Huracán.

En el primer partido, San Martín goleó a San Miguel 4 a 0 con tres goles de Nadia Caseri y uno de Paula Castillo. En otro de los partidos, el Globito goleó 7 a 0 a Argentino de Rojas. Los goles fueron marcados por Nadia Biscotti, Sofía Martínez(2), Morena Tamburini(3) y Dora Capdevila. Luego, Rivadavia venció ajustadamente a River Plate por la mínima diferencia con gol de Evelyn Artieda. Y en el plato fuerte de la jornada, Argentino venció 1 a 0 a 9 de julio y con esto quedó como único puntero en esta división. El gol para el Azul fue marcado por Celeste Saboia.

Posiciones: Argentino 9 puntos; Huracán 7; River Plate 6 ; Rivadavia 5; San Martín tiene 4; 9 de julio 3; Argentino de Rojas y San Miguel 0.

Vale recordar que previamente a estos partidos hubo encuentros de las categorías formativas sub 11, sub 13, y sub 15, que juegan de manera amistosa.

Informe: Javier Galante