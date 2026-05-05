Fútbol de Chacabuco: Argentino lidera el Campeonato Femenino

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El fin de semana pasado se disputó la tercera fecha de Primera división del fútbol femenino, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Los cuatro encuentros correspondientes a esta jornada se disputaron en el estadio Ernesto Zinani, del Club Atlético Huracán.

En el primer partido, San Martín goleó a San Miguel 4 a 0 con tres goles de Nadia Caseri y uno de Paula Castillo. En otro de los partidos, el Globito goleó 7 a 0 a Argentino de Rojas. Los goles fueron marcados por Nadia Biscotti, Sofía Martínez(2), Morena Tamburini(3) y Dora Capdevila. Luego, Rivadavia venció ajustadamente a River Plate por la mínima diferencia con gol de Evelyn Artieda. Y en el plato fuerte de la jornada, Argentino venció 1 a 0 a 9 de julio y con esto quedó como único puntero en esta división. El gol para el Azul fue marcado por Celeste Saboia.

Posiciones: Argentino 9 puntos; Huracán 7; River Plate 6 ; Rivadavia 5; San Martín tiene 4; 9 de julio 3;  Argentino de Rojas y San Miguel 0.

Vale recordar que previamente a estos partidos hubo encuentros de las categorías formativas sub 11, sub 13, y sub 15, que juegan de manera amistosa.

Informe: Javier Galante

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