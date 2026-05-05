5 de mayo de 1976. Secuestro de Haroldo Conti

En la madrugada del 5 de mayo de 1976, una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino secuestró al escritor oriundo de Chacabuco. Desde entonces se encuentra desaparecido. Tenía 50 años y además de escribir y dar clases, militaba en el PRT.

Fue autor de las novelas Sudeste, Alrededor de la jaula, En vida y Mascaró, el cazador americano; así como de los cuentos de Todos los veranos, Con otra gente y La balada del álamo carolina. El centro cultural que funciona dentro de la exESMA lleva su nombre.

A 50 años de su secuestro y desaparición forzada, este martes 5 de mayo, a partir de las 10:00, en la Casa de la Cultura de Chacabuco, que lleva su nombre, ubicadad en Moreno 178, se inaugura una muestra fotográfica y se realiza el lanzamiento de las actividades por el «Mes de Haroldo», organizado por la Asociación Amigos de Haroldo Conti.