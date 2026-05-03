En la Argentina se imprimió la menor cantidad de libros de los últimos 23 años

La Federación Gráfica Bonaerense difundió las cifras. Mientras, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, comentó durante la apertura de la Feria del Libro: «2025 fue el año que más títulos se imprimieron; casi 37.000; lo que implicó un suba del 17% interanual». Sin embargo, el dirigente explicó: «la cantidad de libros impresos bajó un 34%; de 52 millones a 34 millones ya que la tirada promedio fue de 1.000 ejemplares, pero un 26% se imprimió por menos de 600 ejemplares».

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