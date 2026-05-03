Axel Kicillof irá a Córdoba donde tendería puentes con Natalia de la Sota

El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajará esta semana a la provincia mediterránea, donde -invitado por Héctor Daer- asistirá en la Falda al Congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

NOTAS RECOMENDADAS:

https://www.diagonales.com/nacion/los-movimientos-del-peronismo-para-hacer-pie-en-cordoba_a69f68578fd0ce16cd3175010