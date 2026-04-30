Subieron la estimación de cosecha de girasol

Tras una semana prácticamente sin lluvias en las zonas en cosecha, la recolección de girasol avanzó y alcanzó al 97 % del área de 3.000.000 hectáreas sembradas, informó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

La BdeC además anunció una corrección hacia arriba de 200.000 toneladas en su estimación de cosecha

Luego de evaluar que, pese a la gran variabilidad de los rindes, la entidad apuntó que “los resultados promedio obtenidos se posicionaron por encima de los registrados en semanas previas, e incluso de los esperados informados por los productores, fundamentalmente en el Sudeste de Buenos Aires, la cual reúne el 19 % del área sembrada”.

Esta tendencia positiva en los resultados “se traduce en un incremento del volumen proyectado al cierre de cosecha, que pasa de 6.400.000 a 6.600.000 tn”.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/