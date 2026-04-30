El Festival Maia celebra 16 años con sede en Alberti y proyección internacional

El Festival Internacional de Títeres Maia celebrará este año su 16ª edición consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, con una programación que reunirá artistas de Argentina, Colombia, Perú y diversas ciudades bonaerenses.

La apertura será el 16 de mayo a las 18:00 en el Cine Teatro Roma de Alberti, sede elegida este año para dar inicio a una propuesta que también recorrerá Bragado, 9 de Julio, Saladillo y distintas localidades del interior, como Olascoaga, Mechita, Comodoro Py y Warnes.

Desde la organización destacaron el enorme esfuerzo autogestivo que implica sostener el festival en medio de un escenario económico complejo, especialmente para el sector artístico y cultural, fuertemente afectado por la falta de presupuesto y financiamiento. Sin embargo, remarcaron la importancia de seguir generando espacios para niños, niñas y familias, promoviendo la creatividad, la expresión y el acceso al arte como herramienta de contención social.

Entre las compañías invitadas se destacan artistas internacionales como el colombiano Lobo Guerrero y el peruano Pepito Rom, además de referentes nacionales como Julia Sigliano, de Lincoln, y agrupaciones de Saladillo y Chacabuco.

Paralelamente, el creador del festival también avanza en una nueva producción artística propia con proyección internacional, que buscará representar la identidad cultural argentina en futuras giras por Europa y otros continentes.

A pesar de haber sido declarado de interés legislativo, desde la organización señalaron la necesidad de lograr mayor acompañamiento presupuestario local para garantizar la continuidad y expansión de un evento que, en sus 16 años de historia, recibió a más de 140 compañías de todo el mundo y se convirtió en un emblema cultural para Bragado y la región.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/