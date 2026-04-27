Tokyo se consolida como el destino tecnológico más importante de 2026

Tokyo se posicionó como el destino tecnológico más relevante para 2026 con la celebración del evento SusHi Tech Tokyo 2026. Este evento, que se llevará a cabo del 27 al 29 de abril en el Tokyo Big Sight, incluirá cuatro dominios tecnológicos bien definidos, respaldados por demostraciones en vivo y sesiones de expertos en la materia.

En colaboración con TechCrunch, el evento contará con la participación del equipo de Startup Battlefield, que seleccionará a un semifinalista destacado del SusHi Tech Challenge para avanzar al TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 200, una de las plataformas de lanzamiento más prestigiosas en el ámbito tecnológico.

Inteligencia Artificial: Más allá del Hype

Las sesiones contarán con la participación de expertos como Howard Wright de Nvidia, Rob Chu de AWS y Eric Benhamou de Benhamou Global Ventures, quienes analizarán la implementación real de la inteligencia artificial a gran escala y los riesgos asociados. En el piso del evento, startups universitarios enfocadas en IA se presentarán junto a jugadores globales, mientras que el AI Film Festival Japan, un evento asociado, explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura en tiempo real.

Robótica: La IA física ha llegado

Los robots en SusHi Tech no estarán detrás de vidrios, sino que serán interactivos en el piso. En el escenario, representantes de Nissan, Isuzu y Applied Intuition discutirán cómo los vehículos definidos por software están transformando el transporte. La IA física no es una tendencia futura; está presente en Tokyo el 27 de abril.

Resiliencia: Las ciudades que sobrevivirán

Los expertos Eva Chen de Trend Micro y Noboru Nakatani de NEC abordarán la defensa cibernética, mientras que destacados inversores en tecnología climática de Breakthrough Energy y Cleantech Group examinarán hacia dónde fluye la inversión global. Un simulador de desastre en realidad virtual y visitas guiadas a la infraestructura de control de inundaciones subterráneas de Tokyo harán que los riesgos sean viscerales.

Entretenimiento: El motor cultural de Japón se encuentra con la IA

Las sesiones con los CEO de Production I.G, MAPPA y CoMix Wave Films discutirán lo que se necesita para que Tokyo se convierta en el Hollywood de la animación. En el piso, startups utilizarán IA para traducir manga a nivel global, generar música a partir de textos y dar vida a la propiedad intelectual japonesa como anime, que será distribuido a nivel mundial.

Participación remota: No te quedes afuera

No poder asistir a SusHi Tech Tokyo no significa perderse la experiencia. Los participantes remotos tendrán más que un simple streaming: el personal en el lugar llevará un dispositivo que mostrará su rostro, permitiéndoles interactuar con asistentes y expositores en tiempo real. Es lo más cercano a estar presente.

El evento no solo se limita a los startups, ya que el Gobierno Metropolitano de Tokyo también organizará una reunión de líderes de cincuenta y cinco ciudades de cinco continentes para discutir un nuevo futuro urbano centrado en la resiliencia climática y ante desastres. Esta cumbre será accesible al público en YouTube en tiempo real y tras el evento.

SusHi Tech Tokyo 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de abril. Los días de negocios son el 27 y 28; el día público (con entrada gratuita) será el 29.

Fuente: https://www.cadena3.com/