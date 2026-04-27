Feria del Libro: el Premio de la Crítica fue para el juninense Juan José Becerra

El reciente reconocimiento a Juan José Becerra como ganador del Premio de la Crítica de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 por su novela Un hombre no solo confirma la solidez de su obra, sino que también reabre una discusión más amplia sobre el lugar de la literatura contemporánea argentina en un contexto cultural, político y editorial complejo. Se trata de un premio que, históricamente, ha funcionado como un termómetro de la producción narrativa del país, y que en esta edición adquiere un valor particular tanto por la calidad del texto distinguido como por el momento en que se otorga.

La elección de Becerra no fue automática ni unánime desde el inicio. Según trascendió, la votación del jurado fue reñida y su nombre emergió progresivamente hasta imponerse en la instancia final frente a figuras de gran proyección internacional como Samanta Schweblin. Este dato no es menor: habla de una obra que no se impone por consenso inmediato sino por persistencia crítica, una cualidad que suele acompañar los textos que buscan perdurar más allá de la coyuntura.

Un hombre es, en rigor, una novela que dialoga con otra –Dos mujeres– formando un díptico narrativo que puede leerse de manera independiente o como un sistema interconectado. Esta estructura remite a ciertas tradiciones experimentales de la literatura argentina, donde el lector es invitado a decidir el orden de lectura y, por lo tanto, a participar activamente en la construcción del sentido. Como se ha señalado, incluso puede pensarse como una herencia lejana del espíritu lúdico de Rayuela, en tanto propone múltiples recorridos posibles.

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