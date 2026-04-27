Presentaron nueva maquinaria para fortalecer el Plan de Bacheo de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, presentó este lunes la nueva maquinaria adquirida por el Municipio para fortalecer y mejorar el Plan de Bacheo que lleva adelante a través del área de Obras Públicas.

Entre las adquisiciones se encuentra un motopisón compactador a nafta, un grupo electrógeno que le genera energía independiente a los trabajadores para realizar sus tareas, una mezcladora y una sopladora para la limpieza previa al bacheo. Además, llegó el material necesario para dichas tareas: el fresado y el adhesivo asfáltico.

“Estamos presentando nuevas herramientas para mejorar el servicio de bacheo, que es fundamental. Nuestra ciudad tiene mucho transporte, mucho tránsito pesado, por lo que el mantenimiento y el Plan de Bacheo es muy importante. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo por todo el esfuerzo en mejorar cada día”, destacó Golía.