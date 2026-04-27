En Chacabuco se podrá cursar la Tecnicatura en Maestro Mayor de Obras

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que fue presentada una nueva carrera que se suma a la oferta académica superior de Chacabuco: la Tecnicatura Superior en Maestro Mayor de Obras.

La carrera tendrá una extensión de tres años y se dictará en la Escuela de Educación Técnica N° 1 de nuestra ciudad. Será con cupos limitados, con prioridad para quienes ya trabajen en la construcción. Se establece como requisito contar con título secundario de cualquier orientación, salvo de Escuelas Técnicas.

“Es una carrera importante, referida a la construcción. Junto a Jefatura Distrital y la Escuela Técnica N° 1 venimos trabajando permanentemente desde el comienzo de la gestión, quiero destacar el compromiso y el amor que pone en cada trabajo su director, Aimoré Papini. Esta Tecnicatura se agrega a las carreras universitarias y terciarias que hoy tenemos como oferta en Chacabuco. Agradezco también al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que nos acompaña y ayuda a promover estas carreras”, destacó Golía.

La Jefa Distrital, Andrea Castronuevo, dijo por su parte: “Es una carrera que se empezó a gestionar junto a las autoridades provinciales, poniendo la mirada en la importancia que tiene en el desarrollo territorial este tipo de carreras. Hay un valor estratégico clave tanto desde una perspectiva educativa, como productiva y social”.

El Director de la mencionada Escuela Técnica, Aimoré Papini, afirmó también que “realmente no hace falta más que proponer algo para empezar a trabajarlo y llevarlo a cabo junto al Municipio y Jefatura Distrital, por lo que quiero agradecer eso. Esta carrera es una demanda de la comunidad que teníamos, con gente que ya trabajaba en la construcción”. Papini detalló que la inscripción comenzará a partir de este martes 28 de abril a través de un formulario que se dará a conocer, también pudiendo solicitar información en el establecimiento educativo ubicado en Pueyrredón 121.

A partir de la carrera se aprenderá el dibujo de planos, se podrán realizar proyectos de obras completas, y luego, homologando el título en el Colegio de Técnicos, habilitará a firmar obras de hasta dos pisos.

“La educación está permanentemente en la agenda municipal. Chacabuco, a partir del Centro Universitario, tendrá una programación en su educación superior de desarrollo para el futuro”, indicó el Secretario de Gobierno, Javier Estévez.