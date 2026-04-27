Encuesta refleja empate técnico hacia segunda vuelta electoral en Perú

La encuestadora Ipsos publicó el primer estudio de intención de voto para la segunda vuelta presidencial en Perú, previendo un empate técnico del 38 % entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda).

El sondeo, realizado entre el 23 y 24 de abril, expone un país profundamente polarizado a solo dos semanas de que se defina oficialmente al contendor de la candidata derechista para el balotaje del próximo 7 de junio.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) termina de contabilizar las actas que definirán el segundo lugar entre Sánchez y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha), la encuesta indica que el exalcalde de Lima lograría un 34 % frente a un 31 % de Fujimori en un escenario alternativo. En ambos casos, el voto en blanco o viciado se mantiene elevado, situándose entre el 17 % y el 27 %.

Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos, señaló una tendencia inédita: Keiko Fujimori ha logrado reducir su nivel de rechazo: el porcentaje de peruanos que «definitivamente no votaría por ella» bajó del 59% al 48%. Este descenso se atribuye a una valoración positiva de su desempeño en la primera vuelta y a su enfoque de «mano dura» contra la criminalidad.

Por el contrario, Roberto Sánchez enfrenta un escenario de mayor resistencia, su antivoto subió del 39 % al 43 %. No obstante, su intención de voto neta saltó del 5 % a inicios de abril al 21 % actual.

Los candidatos han comenzado a delinear sus ejes de Gobierno para captar al electorado indeciso. Fujimori centra su discurso en la seguridad ciudadana y la reactivación económica, proponiendo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo policial, mientras que López Aliaga mantiene una retórica basada en la eficiencia gestora y la inversión privada, aunque su avance se ha visto frenado por denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Roberto Sánchez promueve un nuevo pacto democrático que incluye la convocatoria a una Asamblea Constituyente para una Constitución plurinacional. Su plan prioriza la agricultura familiar, la soberanía sobre los recursos naturales de Perú y la lucha contra la corrupción.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales aún procesa las actas finales que determinarán el orden oficial. Con más del 94% de las actas revisadas, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es mínima, lo que mantiene la expectativa sobre quién será el rival definitivo del fujimorismo.

El director de Estudios de Opinión de Ipsos consideró que el alto índice de voto en blanco (27 %) en el escenario Fujimori-López Aliaga sugiere que los votantes de izquierda se sienten huérfanos de representación ante dos opciones de derecha, prefiriendo «refugiarse» en el voto nulo mientras avanza la campaña.

Fuente: https://www.telesurtv.net/