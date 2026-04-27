El viernes de la semana pasada, mientras Axel Kicillof conducía su primera reunión del Consejo del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner encabezaba su propia actividad política en Santa Fe y volvía a dejar en claro las diferencias internas que hoy agitan al peronismo. Además de su ausencia en un encuentro de fuerte relevancia para el PJ provincial, el dirigente de La Cámpora afirmó en declaraciones a la prensa que no alcanza con construir un frente “anti Milei” para ganar las elecciones del próximo año.

La frase no fue azarosa. Por el contrario, pretendía discutir con el sector que encabeza Kicillof y que propone crear un frente político y electoral que sea más amplio que el peronismo. Para Máximo Kirchner “no sirve destruir al adversario para ganar una elección” y consideró que esa lógica “es uno de los dramas que tiene la Argentina”.

“Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence”, exclamó entonces el diputado nacional. “Es un reduccionismo enorme que, con la capacidad que tenemos de generar ideas, de administrar el Estado, nos direccionemos solamente a que hay que ganarle a Milei. No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia”, añadió.

La respuesta no se hizo esperar. Este lunes, los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Andrés Larroque le respondieron al legislador y aseguraron que si la intención del peronismo es ganar las elecciones presidenciales de 2027 es necesario conformar un frente porque “con el núcleo duro no ganamos”.

“A mí me da más o menos igual cuál sea el nombre o las características, pero tiene que ser un frente, que si querés no lo llamemos «anti Milei’» pero que se oponga a Milei”, exclamó Bianco.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que como primera condición ese frente “se oponga a las políticas de Milei y en segundo lugar que genere un programa, un proyecto, una esperanza para el pueblo argentino que está siendo muy golpeado”.

“Lo que creemos es que tiene que ser un frente lo más amplio posible”, afirmó, aunque aclaró algunos límites respecto a consensos básicos como “la defensa de los intereses nacionales y la soberanía nacional”, “la democracia”, “los derechos humanos”, “el fomento de la producción nacional”, “la inversión en ciencia y tecnología”, “el apoyo a las universidades nacionales”, entre otros.

“Son cuestiones básicas en las que creo que todo el peronismo estamos de acuerdo, pero creo que hay muchas otras fuerzas políticas o sectores dentro de esas fuerzas que también están de acuerdo”, destacó Bianco. “Si es así, bienvenidos entonces y sentémonos a dialogar para armar ese frente ‘anti Milei’, ‘por la esperanza’, ‘por el futuro’, ‘por el derecho al futuro’, después vemos cómo lo llamamos, pero me parece que es necesario para ganar la elección el año que viene porque con un núcleo duro no la vamos a ganar”, sentenció durante una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señaló los límites de la experiencia del Frente de Todos “que terminó resultando una decepción para la ciudadanía” y consideró que es cierto que no alcanza con solo armar un frente, pero opinó que “por una cuestión de aritmética electoral es imposible ganar si no se convoca a un conjunto de fuerzas”.

Fuente: https://www.diagonales.com/