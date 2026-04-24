Lanzan el tráiler de «Lo dejamos acá», con Darín y Peretti como protagonistas

La plataforma de streaming Netflix ha presentado el primer tráiler de «Lo dejamos acá», una nueva producción argentina que cuenta con las actuaciones destacadas de Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid.

El estreno del film está programado para el próximo mes de septiembre, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

La trama se centra en un psicoanalista pragmático, interpretado por Ricardo Darín, quien empieza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión y decide romper barreras con sus pacientes. Aunque inicialmente sus innovadoras técnicas parecen dar resultado, su enfoque se ve desafiado por un escritor, encarnado por Diego Peretti, que llega a su consulta lidiando con un bloqueo creativo.

En las primeras escenas de «Lo dejamos acá», se puede observar a Darín como un psicólogo frustrado que intenta conectar con su paciente, pero sus instintos lo llevan a interrumpir la sesión, manifestando su descontento. La frase «¿Lo dejamos acá?» provoca una reacción inesperada en Peretti, quien había comenzado a expresar sus problemas.

Con la participación de estos renombrados actores argentinos y la dirección de Goldfrid, este thriller psicológico se perfila como un potencial éxito en la región del cono sur.

Fuente: https://www.cadena3.com/