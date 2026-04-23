Instalaron el botón antipánico al personal de la Fiscalía de Chacabuco

La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, informen el marco del Plan Chacabuco Circula 2026, continua realizando la instalación del Botón antipánico a personal de dependencias gubernamentales.
En este sentido, se procedió a realizar la instalación de la aplicación de Seguridad «Chacapp» a todo el personal de la Unidad Fiscal n° 11.
El operativo estuvo a cargo de la Oficina de Prevención Ciudadana.
Fueron recibidos por el el Agente Fiscal de Chacabuco, Dr. Pablo Hernan Vespasiano.
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