Instalaron el botón antipánico al personal de la Fiscalía de Chacabuco

La Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, informen el marco del Plan Chacabuco Circula 2026, continua realizando la instalación del Botón antipánico a personal de dependencias gubernamentales.

En este sentido, se procedió a realizar la instalación de la aplicación de Seguridad «Chacapp» a todo el personal de la Unidad Fiscal n° 11.

El operativo estuvo a cargo de la Oficina de Prevención Ciudadana.

Fueron recibidos por el el Agente Fiscal de Chacabuco, Dr. Pablo Hernan Vespasiano.