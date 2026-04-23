Fuerza Patria Chacabuco reclama en el Concejo Deliberante por el cierre del programa Remediar

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco un proyecto para visibilizar y repudiar el cierre del programa “Remediar”. Los ediles reclaman «en el marco del ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, y que reducirá los medicamentos del programa de 79 a solo 3». Asimismo, aseguran que «El cierre del programa significa que miles de vecinos que hoy retiran sus medicamentos en el centro de salud van a dejar de tener esa posibilidad».

«En una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el director Nacional de Medicamentos, Luis Gorostordoy, informó que el programa finaliza en el marco de una ´reestructuración´. En la práctica, esto implica recortes directos en la provisión de medicamentos en sectores clave y muy sensibles, ya que el nuevo esquema reduce drásticamente la cobertura», explican los concejales.

El proyecto presentado por el bloque oficialista advierte sobre las consecuencias de la medida: «más presión sobre hospitales y centros de salud, mayores dificultades para acceder a tratamientos y menos alternativas de medicamentos económicos para quienes más los necesitan».

Así, la bancada expresa su rechazo al cierre del programa Remediar y exige a las autoridades nacionales «que den marcha atrás con esta medida, garantizando la continuidad del programa y el acceso a medicamentos, vacunas y políticas de salud esenciales».

Los concejales sostienen que «la salud no puede ser un ajuste, es un derecho».