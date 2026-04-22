Se vienen las primeras heladas

Tras las intensas lluvias y la gran concentración de humedad que prevaleció durante la última semana en gran parte del centro y norte del país, el ingreso de una masa de aire polar generará un cambio de rumbo para este primer mes del otoño, que todavía no mostró las características de estación fría que precede al invierno. Lo cierto es que, con la llegada del aire de la Antártida, habrá un fuerte descenso térmico y condiciones propicias para las primeras heladas en el centro.

No obstante, el cambio significativo llegará hacia el fin de semana y, hasta el viernes, se mantendrá el viento norte, con temperaturas templadas y humedad atmosférica.

Por su parte, el sitio especializado Meteored, adelantó que hacia el domingo y tras otra serie de posibles precipitaciones en el centro del país y el Litoral, “hacia el cierre del fin de semana el escenario cambiará de manera marcada con el ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas” de este 2026.

Desde el viernes se presentará “un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país, en un contexto donde las precipitaciones se concentrarán sobre el noreste argentino”, indicó el portal. En cuanto a las copiosas lluvias, “se esperan acumulados de entre 60 mm y 100 mm, e incluso superiores en sectores puntuales del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires”.

Las condiciones de inestabilidad se dan normalmente en estas transiciones en las que chocan dos situaciones climáticas contrastantes. Más allá de las precipitaciones, lo más relevante será el marcado descenso de las temperaturas: las máximas caerán a valores de entre 16 °C y 20 °C en la región central y entre 8 °C y 12 °C en la Patagonia, evidenciando el avance del aire frío.

Fuente: https://dib.com.ar/