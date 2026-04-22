Entregaron kits de ludoteca en Cucha Cucha aportados por el la Fundación del Bapro

Este martes, el Secretario de Asuntos Municipales de Chacabuco, Hugo Moro, acompañado por la Directora de Niñez, Fernanda Sierro, el delegado de Cucha Cucha, Guillermo Rojas, y la Concejala Rosana Chielli, realizó la entrega de kits de ludoteca al CAI “Milagros” de esa localidad.

Los kits están compuestos por juguetes recreativos e instrumentos musicales, destinados a fortalecer los espacios de juego y aprendizaje para niños y niñas. El personal de la institución recibió con entusiasmo esta donación, que contribuye al desarrollo integral de la infancia.

La iniciativa fue posible gracias al aporte de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de su presidenta, Micaela Ferraro.