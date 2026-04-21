Milei místico: «Con determinadas culturas no vamos a poder convivir»

Así lo aseguró este lunes el presidente argentino, Javier Milei, durante un discurso pronunciado en Israel, en el marco de su visita oficial y en medio de la escalada geopolítica en Medio Oriente.

«Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar», afirmó el mandatario ante un auditorio en la Universidad de Bar-Ilan, en Ramat-Gan.

Las declaraciones se dieron en un contexto de fuerte respaldo de Milei a Israel y a EE.UU., en plena tensión con Irán, país al que el mandatario volvió a señalar como enemigo vinculado a atentados ocurridos en los años noventa en Argentina. En ese marco, Milei también arremetió contra la prensa: «gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal», sostuvo, en línea con su confrontación habitual con los medios, reportó Perfil.

El discurso de Milei tuvo también un matiz religioso para justificar la violencia contra sus adversarios. Sostuvo que la Torá fue el antídoto contra las ideas de izquierda, calificó al marxismo como “satánico y opuesto al programa de Dios”, y volvió a atacar a la “justicia social” al calificarla como una mirada “profundamente injusta que siempre termina en desastre”.

Luego agregó: “Hemos sido expulsados del paraíso, pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”.

Distinción por su respaldo a Israel

Durante la actividad, el presidente fue distinguido con un Doctor Honoris Causa por «su larga colaboración con el Estado de Israel y sus ciudadanos, así como a su lucha pública e internacional contra el antisemitismo». Asimismo, Milei aprovechó su intervención para profundizar su discurso ideológico, con críticas al socialismo y referencias a su formación vinculada al estudio de la Torá.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no escatimó halagos para su huésped, a quien definió como «un gran amigo del Estado de Israel» y «un gran líder mundial», que ha mostrado «valentía y la calidad moral» para colocarse «al lado del pueblo judío y en la lucha contra el antisemitismo».

Los jefes de Estado también firmaron un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial. En ese sentido, Milei explicó que ambos países desarrollarán modelos conjuntos, además de que formarán especialistas para promover esta tecnología en foros internacionales y aplicarla en sectores productivos.

Al igual que en sus visitas anteriores, Milei ratificó su decisión de trasladar a Jerusalén la embajada argentina que actualmente se encuentra en Herzliya, cerca de Tel Aviv. «Lo consideramos necesario pero, sobre todo, justo», dijo. El cambio de la sede diplomática tiene fuertes implicaciones, ya que Jerusalén, la ciudad que Israel declaró como su capital, es una zona en disputa con el pueblo palestino y por eso solo seis países (EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nueva Guinea y Paraguay) han ubicado ahí su embajada.

La visita a Israel forma parte de una agenda más amplia en la que Milei consolidó su alineamiento con el gobierno de Netanyahu, con quien avanzó en acuerdos y ratificó una alianza que definió como «moral, espiritual y política». El viaje se inscribe en un giro de la política exterior argentina, con un acercamiento explícito a Israel y EE.UU., incluyendo el respaldo a sus posiciones en el conflicto regional y la intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.