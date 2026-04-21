Darío Golía recibió a Marcelo Daletto por la obra de abastecimiento de gas a industrias de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recibió este lunes al Director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Daletto, quien llegó acompañado por el Gerente Departamental Agropecuario de la entidad financiera provincial, Lic. Diego Brazionis. Del encuentro también participaron representantes de importantes empresas locales.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; y el asesor para el desarrollo industrial, Alfredo Zucotti. Las industrias que participaron de la reunión fueron: Molino Chacabuco S.A., representado por su CEO, Tomás Crespo Tassara, y el gerente industrial Néstor Alonso; Recetas de Campo, con su gerente Martín Ferraro; Aceitera Chacabuco S.A., con su presidente Rodolfo Ferrari, y el gerente industrial Facundo Ferraro; y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., a través del Ingeniero Industrial Facundo Aran (área de desarrollo industrial), Pedro Biscayart (líder comercial) y Pedro Capoulat (líder financiero). También estuvieron presentes autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, encabezadas por su presidente Hernán Ibáñez, junto al secretario Juan Manuel Golía, el Ing. Mauricio Biscotti y el Cr. Elvio Colaneri; el gerente de la Cámara de Comercio e Industria, Andrés Capuzzi, y el asesor en asuntos regulatorios del consorcio, Dr. Guido Sánchez.

Las empresas acordaron avanzar de manera conjunta en un proyecto de abastecimiento de gas natural para sus plantas industriales, con el objetivo de optimizar costos operativos y posibilitar futuras ampliaciones productivas. Actualmente, dichas ampliaciones resultan inviables debido a los altos costos asociados al uso de gas licuado, combustibles líquidos o energía eléctrica como alternativas.

La inversión estimada para concretar esta obra ronda los 1.500 millones de pesos, por lo que resulta fundamental contar con financiamiento que permita estructurar y modular su ejecución.

Por su parte, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica expusieron sobre las obras de refuerzo necesarias para mejorar la capacidad y calidad del suministro eléctrico en la zona industrial, contemplando el crecimiento futuro de la demanda, lo que implica una inversión significativa que también requiere financiamiento.

Próximamente, se prevé la presentación ante la entidad bancaria del proyecto definitivo aprobado, incluyendo el detalle de costos y su distribución entre las empresas involucradas. Si bien ya se cuenta con un anteproyecto valorizado, será necesario avanzar en el desarrollo de la ingeniería y el relevamiento de campo para alcanzar los valores finales de contratación de la obra.