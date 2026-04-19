Reducir el uso del celular, la «bala de plata» para el bienestar físico y mental

El economista y periodista especializado en nuevas tendencias, Sebastián Campanario, analizó el impacto del uso intensivo de la tecnología en la vida cotidiana y señaló sobre la necesidad de un cambio de hábito urgente. Según explicó, el uso adictivo del dispositivo móvil pronto generará el mismo rechazo social que hoy provocan conductas que antes eran naturales, como fumar frente a niños o no usar cinturón de seguridad.

Para Campanario, la percepción sobre el uso excesivo del celular está en un punto de inflexión. «Hay cosas que cuando éramos chicos hacían nuestros papás y hoy te dan vergüenza», señaló, comparándolo con la falta de conciencia que existía antes sobre el tabaco o la seguridad vial.

El periodista aseguró en diálogo con Cadena 3 que este cambio de mentalidad ya se observa en sectores de Estados Unidos y Europa, donde el uso del teléfono en contextos sociales empieza a ser «mal visto».

La «bala de plata» del bienestar

El especialista sostuvo que, para quienes buscan mejorar su calidad de vida, reducir el tiempo frente a la pantalla es la acción más efectiva disponible. «Si hoy por hoy tenés que elegir una sola cosa para ganar tiempo y sumar hábitos de bienestar físico y mental, para mí es reducir drásticamente el tiempo del celular», afirmó.

Campanario compartió su experiencia personal, revelando que tras un plan de desintoxicación iniciado en diciembre, logró recuperar hábitos como la lectura de ficción y la meditación. Advirtió, además, que existe un autoengaño común: «El relato que vos te hacés en tu cerebro es ‘lo uso para laburar’, pero después te quedás media hora viendo historias de Instagram.»

Mientras el usuario promedio cree que usa el teléfono tres horas, la realidad suele duplicar esa cifra.

Consejos prácticos para la desintoxicación

Basado en su estudio de las neurociencias y su propia práctica, el periodista sugirió estrategias concretas para combatir la dependencia dopamínica del aparato:

-Evitar el corte abrupto: dejar el celular de golpe puede generar ataques de ansiedad similares a los de cualquier adicción; lo ideal es una reducción gradual.

-Pantalla en escala de grises: configurar el teléfono en tonos grises a partir de las 18 o 19 horas para reducir la tentación visual y el «scrolleo» infinito en redes sociales.

-Distancia física: dejar el celular en otra habitación durante las horas de trabajo concentrado para evitar la distracción de las notificaciones.

-Fuera de la mesa de luz: reemplazar el teléfono por un despertador tradicional para que no sea lo último que se ve al dormir ni lo primero al despertar, protegiendo así la calidad del sueño.

El rol de los padres y la esperanza en la Generación Z

En cuanto a la crianza, Campanario fue categórico: «Los chicos hacen lo que vos hacés, no lo que vos decís». Si los padres están permanentemente conectados, los hijos imitarán esa conducta por encima de cualquier instrucción verbal.

A pesar de los desafíos actuales, el periodista se mostró optimista respecto a la Generación Z, destacando que observa en los jóvenes una mayor conciencia sobre el autocuidado y los límites en el uso de pantallas.

«El cambio social más grande se da cuando una generación nueva con nuevos valores reemplaza a la anterior en los puestos de mando», concluyó, guardando una «luz de esperanza» en esta transición generacional.

Fuente: https://www.cadena3.com/