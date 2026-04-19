Irán niega informes de EE.UU. sobre una segunda ronda de conversaciones

Irán ha negado informes de EE.UU. sobre los planes de celebrar una segunda ronda de conversaciones en la capital de Pakistán, Islamabad, informa la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

El medio señala que las noticias publicadas por el país norteamericano al respecto son «parte de su estrategia mediática y forman parte del ‘juego de culpas’ para presionar» a Teherán.

Asimismo, se indica que «no hay perspectivas claras de negociaciones fructíferas» debido a «las exigencias excesivas, irrazonables y poco realistas de EE.UU., los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación del llamado bloqueo naval, considerado una violación del acuerdo de alto el fuego, junto con la retórica amenazante». Todos estos factores han obstaculizado hasta ahora el progreso de las negociaciones, se agrega.

Este domingo, Donald Trump anunció que una delegación estadounidense se dirige a Islamabad y «estará allí mañana por la noche para negociar».

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