Publicación Solicitada. Gravísimas amenazas de tiroteos a colegios y centros de estudiantes

Una ola de pintadas con amenazas dentro de colegios hace sonar las alarmas frente al fascismo envalentonado.

Gravísimas pintadas de amenazas dentro de muchos colegios hacen sonar las alarmas. Son más de 10 los casos reportados en las últimas 24 horas, por lo que parece tratarse de una acción de provocación fascista coordinada.

Una de las voces que denunció estos hechos fue la de Federico Winokur, referente del Nuevo MAS: «¡Basta de amenazas de tiroteos a estudiantes! Hay una ola de amenazas en decenas de colegios, incluido el Pellegrini donde la amenaza fue directamente al Centro de Estudiantes. Repudiamos las amenazas y hacemos responsables a las autoridades de los colegios que se hagan cargo de la situación al tiempo que llamamos al

movimiento estudiantil y a toda la comunidad educativa a estar en estado de alerta y movilización contra esta provocación. ¡Los fachos no pasarán!»

«Los vamos a matar», escribieron. “Viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio”. No es una amenaza abstracta a cualquiera: es una

amenaza dirigida directamente contra el Centro de Estudiantes.

Algunos de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires en los que aparecieron las pintadas cobardes y amenazantes fueron el Pellegrini, el Normal 8, el Normal 10, el Yrurtia, el Comercial 16, Gabriela Mistral, Güemes, Normal 11, Juan B Justo, Huergo, Fragata Libertad, Moreno, Almafuerte, Leonardo da Vinci, Comercial de Villa ballester, Instituto Nueva Pompeya, Técnica 35, Técnica 17 saavedra, Técnica 27, el Raggio, Vélez. Hubo amenazas similares en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. Esta lista habla por sí misma. Es un intento de aterrorizar al movimiento estudiantil coordinado de alguna manera.

Este gobierno es responsable ideológico de esta violencia, como lo explicó en un comunicado la agrupación docente Carlos Fuentealba: «La

violencia que estalla en las escuelas no es algo nuevo. Viene siendo el reflejo del recrudecimiento de la crisis social y económica que vivimos gracias a las políticas destructivas de Milei y que atraviesa la escuela. Lo novedoso en estas horas, y más aún después de lo ocurrido en Santa Fe, es la viralización de mensajes de odio, alertando sobre tiroteos hacia estudiantes y docentes en distintos puntos del país.

Una crisis social y económica que es ahora fogoneada, a través de las redes sociales, mediante los discursos de odio con los que opera la derecha,

para manipular a un sector de pibes a quienes le han robado su futuro y perspectiva, en pos de derechizarlo todo.»

El movimiento estudiantil de los colegios secundarios ya comenzó a ponerse de pie frente a lo que parecen ser provocaciones fascistas de simpatizantes de este gobierno. El Nacional de Buenos Aires ya convocó asamblea en respuesta para esta tarde, y se realizará también una reunión

de coordinación de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires frente a las brutales amenazas.

Las amenazas en los colegios: ¡No Pasarán!

NUEVO MAS CHACABUCO