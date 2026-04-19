El Hospital Municipal de Chacabuco fue premiado en el Congreso Provincial de la Salud

En el Congreso Provincial de Salud 2026, realizado entre el 15 y el 17 de abril en la ciudad de Mar del Plata, participaron equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios, con el objetivo de debatir y planificar políticas públicas para todo el territorio.

En ese marco, se presentaron 2085 trabajos científicos, entre los cuales Chacabuco aportó 8 investigaciones, siendo el único distrito de la Región Sanitaria III en alcanzar esa participación. Uno de esos trabajos, denominado «Equipo de enlace territorial: Fortalecimiento de Redes Comunitarias en Salud Mental» -vinculado a salud mental territorial- obtuvo el cuarto premio, destacándose el rol del psicólogo Lucas Casellas.

Además, la delegación local participó de la Asamblea encabezada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, donde la Dra. María Karina Geloso representó al intendente municipal, Dr. Darío Golía.