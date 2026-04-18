Trabajan en un proyecto para dotar de gas a las industrias de Chacabuco

El director de Industria del Municipio, Alfredo Zucotti, participó de una mesa de trabajo con el objetivo de avanzar en un proyecto de abastecimiento de gas destinado a importantes industrias de Chacabuco.

El encuentro se llevó a cabo ayer en la sede de la Cooperativa Defensa de Agricultores y contó con la participación de representantes de Molinos Chacabuco, Aceitera Chacabuco, Siete Sauces y la entidad anfitriona, que son las cuatro que impulsan este proyecto. También se hallaban representantes de Camuzzi Gas Pampeana y de una empresa dedicada al tendido de redes de gas.

El próximo lunes, a las 11:00, los integrantes de la mesa mantendrán en el Palacio Municipal una reunión con autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de continuar avanzando en esta iniciativa clave para el desarrollo productivo local.