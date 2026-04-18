El Municipio de Chacabuco entregó anteojos del programa «Ver para seguir aprendiendo»

Este viernes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó la entrega de anteojos del programa “Ver para seguir aprendiendo”. Durante la jornada también se otorgaron pases libres multimodal y tarjetas Mi Muni Azul.

Los anteojos fueron gestionados por el secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro, a través de Micaela Ferraro, presidenta de la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires. “Quiero agradecer a Micaela, que es una amiga que tenemos en común con el Intendente, y con quien venimos gestionando para que lleguen cosas para la gente. Con todo lo que recibimos de la Fundación estamos ayudando a la comunidad, y esa es la premisa de esta gestión”, aseguró el funcionario.

El jefe comunal destacó las gestiones realizadas y el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas que acercan soluciones concretas a los vecinos de Chacabuco. Asimismo, remarcó el valor de los controles oftalmológicos y la entrega de anteojos, junto con la importancia de los pases libres y las tarjetas Mi Muni Azul, coordinadas a través del área de Desarrollo Social.