Los Pericos presentan «Inmortal», su nuevo disco

Hay algo revelador en que Los Pericos sigan ensayando y grabando en la misma casa donde empezaron a molestar cuando eran pibes a los padres de Ariel “Topo” Raiman, con amplificadores y ruidos de batería. En esa casona de Núñez, hoy llamada Robledo Sound Machine y transformada en estudio, sala de ensayo y santuario perico, Juanchi Baleirón y el Topo hablan del tiempo como quienes ya perdieron el miedo a contarlo. Con orgullo, algo de dolor en el cuerpo y las ganas intactas de seguir haciendo canciones que los sobrevivan.

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Por eso, no es casual que luego de una década sin discos de estudio la banda ponga en circulación “Inmortal”, un álbum con diez canciones y un espíritu profundamente perico, que se va a presentar en vivo el 22 de octubre en el Gran Rex.

“Cuando no estemos más acá nuestra música va a seguir sonando. La inmortalidad es un deseo, una aspiración, porque nosotros somos todos mortales, pero la obra sí es inmortal”, asegura Juanchi Baleirón a Página|12.

El presente en canciones

Inmortal tiene la calidez de ser grabado con tiempo y amigos. Y se nota, porque no hay apuro en ninguna canción. Es el tipo de disco que solo puede hacer una banda que no tiene nada que demostrar y que, justamente por eso, termina demostrando bastante. Es fiel a Los Pericos, con el reggae como raíz principal y con guiños al rap y escalas en el pop y el rock.

“El tiempo te lo perdés, nadando en el pasado”, cantan junto a Abel Pintos en Corazón Cristal, el primer track del álbum. La banda convocó también a Facundo Soto, de Guasones —en Inquilino en el espacio—, a Denny Denan —en Los Latidos— y a El Plan de la Mariposa —en Amor Bonsai—, entre otros, y le encargó a Ale Sergi la producción de Soledad.

“Tiene colaboraciones eternas y un mensaje atemporal de amar, crecer y cuidar el medio ambiente”, dicen. Y agregan: “Fue muy lindo trabajar, retocar, grabar, hubo mucho ida y vuelta. Fue muy casero y muy profesional a la vez, nos juntó a todos durante muchos meses nuevamente en el estudio”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/