Ángela Torres deslumbró en el Gran Rex con sus shows agotados y emoción desbordante

La talentosa cantante Ángela Torres cerró el domingo 12 de abril su trilogía de conciertos en el Teatro Gran Rex, con todas las funciones completamente agotadas. Antes de embarcarse en una gira por Argentina y Uruguay, la artista se mostró «muy emocionada» durante el espectáculo, que contó con la participación especial de su madre, Gloria Carrá.

Con la producción de Fenix Entertainment, Ángela ofreció un recorrido musical a través de su álbum «No me olvides». Tras abrir el show con impresionantes coreografías y luces, se dirigió al público: «¡No lo puedo creer, es impresionante, gracias! Es un privilegio absoluto que hayan gastado su tiempo y su dinero en estar hoy acá».

La artista presentó «La niña de fuego», de Lolita Torres, dedicando la canción a su abuela: «Una canción que siempre me gusta dedicarle a mi abuela porque siento que es gran responsable de mi presente y siempre la tengo en mi corazón».

Ángela se sentó al borde del escenario, acompañada solo por su guitarrista, y cautivó al público con su amplio registro vocal. Luego, recibió a su madre, Gloria Carrá, con un emotivo abrazo y juntas interpretaron «Me enseñará» de Bebe, generando un momento de gran conexión con los asistentes, quienes aclamaron y acompañaron con palmas.

La joven intérprete recorrió el teatro al ritmo de «AWCH», mostrando su cercanía con el público, que no pudo contener las lágrimas y abrazos. En uno de los momentos más destacados, «Arrabalera» resonó en el escenario, mientras Ángela se posicionó en la cima de una escalera, iluminada por una gran luna de fondo.

Al finalizar, dedicó «Qué ganas de no verte nunca más», un cover de Valeria Lynch, a «algún despechado que se encuentre en el lugar». La artista también mostró su versatilidad al interpretar una versión melódica de «El farsante» de Ozuna, creando un ambiente único.

El espectáculo, que incluyó funciones previas en el Teatro Margarita Xirgu y el Teatro Coliseo, y una gira por ciudades como Rosario, Córdoba y Montevideo, se tiñó de romance y destellos visuales. Un paraguas que «goteaba» brillos acompañó la interpretación de «Mal», lanzada en 2025, que aborda el desamor de manera melancólica.

En un momento evocador, Ángela se recostó sobre una «nube» mientras un dúo de cello y violín marcaba el inicio de «Superhéroe», uno de los momentos más emotivos de la noche. Durante un clip proyectado, la artista se cuestionó: «¿Qué mierda es lo que está mal? ¿Quién soy?», en un breve casting que daba lugar a su canción «Donde están mis amigos».

Antes de finalizar, dedicó unas palabras a sus seguidores: «Los amo mucho», y así concluyó un show que marca el inicio de una prometedora carrera internacional, gracias al gran talento demostrado en el escenario.

Fuente: https://www.cadena3.com/