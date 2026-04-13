13 de abril. Día Internacional del Beso

La historia detrás de esta efeméride es tan curiosa como romántica. Todo comenzó en Tailandia, durante un concurso organizado para celebrar el Día de San Valentín en 2013. En ese evento, nueve parejas compitieron para ver quién lograba mantener el beso más largo. Sin descanso, sin sentarse, sin dormir y hasta yendo juntos al baño, los enamorados pusieron a prueba su amor (¡y su resistencia!).

La pareja conformada por Ekkachai y Lksana Tiranarat fue la gran protagonista de este récord: lograron besarse durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, marcando un hito en la historia del amor y quedando en el libro Guinness. Desde entonces, el 13 de abril quedó instituido como el Día Internacional del Beso.

Más allá del simbolismo romántico, besar tiene múltiples beneficios para la salud. Según el Dr. Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, “el beso debe ser intenso para liberar oxitocina”, también conocida como la hormona del amor, que contribuye a generar bienestar, reducir el estrés y fortalecer el vínculo emocional entre las personas.

Además, estudios científicos señalan que besar ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, quemar calorías, y hasta puede actuar como un pequeño ejercicio cardiovascular. No es casualidad que sea uno de los gestos más repetidos y valorados en distintas culturas a lo largo de la historia.

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