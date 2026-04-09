Junín: Encontraron muerta en el Río Salado a la chacabuquense que estaba siendo buscada

Este jueves por la mañana, efectivos de la DDI Junín encontraron un cuerpo sin vida a la vera del río Salado, a la altura del Parque Borchex.

Con el correr de las horas se confirmó que se trata de Vanesa Gandini, de 49 años, oriunda de Chacabuco, quien se encontraba desaparecida desde hacía al menos un día.

Gandini estaba radicada en Junín desde hacía más de un año, y la denuncia por su desaparición había sido radicada por familiares. La información fue ratificada a Grupo La Verdad por el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Mario Olmedo.

Tras la labor de efectivos de la DDI, quienes se desplazaron en un gomón por un trayecto del río Salado, tomó intervención la Policía Científica y personal de Fiscalía, a cargo del doctor Esteban Pedernera.

El operativo de búsqueda se había iniciado horas antes y contó con la participación de más de 10 uniformados y miembros del Cuerpo de Bomberos.

La escena del despliegue policial sorprendió a los juninenses que realizaban actividad física en el espacio verde local. En el lugar del hallazgo se montó un amplio perímetro restrictivo.

Los peritos forenses serán ahora los encargados de instrumentar las medidas necesarias para determinar las causas del deceso.

Fuente: https://laverdadonline.com/