El PRO y la UCR blindaron a Adorni y lo salvaron de ir a rendir cuentas a Diputados

El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) le tendieron una mano crucial a La Libertad Avanza (LLA) este miércoles al frenar el intento de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso. La iniciativa presentada por la oposición no pudo prosperar debido a la ayuda de los aliados al Gobierno Nacional, que frustraron la posibilidad de recolectar la mayoría especial necesaria para debatirlo este miércoles junto a temas clave como la modificación a la Ley de Glaciares.

La propuesta, presentada por la diputada de Unión por la Patria (UP) Paula Penacca, buscaba citar al exvocero a rendir cuentas en la Cámara Baja por las irregularidades relativas a su patrimonio y a los vuelos con dinero público que protagonizó en compañía de su esposa Bettina Angeletti. Los episodios son investigados por la Justicia bajo la sospecha de los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.

En ese marco, la votación arrojó un resultado de 124 votos positivos y 118 negativos y, si bien la oposición alcanzó el quórum, no se logró la mayoría especial necesaria para avanzar con el proyecto. En este caso como en tantos otros en lo que va del Congreso en la Era Milei, el rechazo fue garantizado por los bloques aliados al Gobierno, en particular el PRO y la UCR, comandados por los diputados Cristian Ritondo y Pamela Verasay respectivamente.

No obstante, no todo es mala noticia para la oposición. El hecho comprueba que los adversarios al oficialismo poseen una mayoría simple en la discusión sobre el tema y podrían impulsar el pedido de interpelación nuevamente en las próximas semanas para, ahora sí, poder darle tratamiento normal acorde al temario corriente y no sobre tablas, lo que demanda un caudal mayor de votos. En ese caso, la suerte se le podría estar por acabar a Adorni.

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