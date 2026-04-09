9 de Abril de 1908. Nace Antoinette Paule Pepín Fitzpatrick, esposa de Atahualpa Yupanqui

Antoinette Paule Pépin Fitzpatrick, a quien se conoce como «Nenette», o por su apodo artístico «Pablo del Cerro».en la Isla de Saint Pierre et Miquelón, en la costa atlántica del Canadá. Su familia la llamaba: «Nenette». Pianista y compositora.

Tras vivir en Francia, en 1928 llega a afincarse en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, porque en el país ya vivía su hermana Juana y prosigue sus estudios de piano, ya avanzados, en el Conservatorio Nacional de Música.

Antonieta inicia una serie de presentaciones como concertista de piano por el país y, en una de ellas, en 1942 llega a Tucumán, donde después de un concierto solicita a los organizadores escuchar música folklórica de nuestro país.

Allí es dónde se conocen con Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto Chavero Aramburu). Mantienen un vínculo amistoso y años después (1946) empiezan a convivir y contraen matrimonio. Juntos tuvieron un hijo: Roberto.

Dejó su carrera como pianista y comenzó a componer junto a su marido. En ese rol de compositora, eligió como seudónimo Pablo Del Cerro, por Paule (su nombre) y por su lugar amado, Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba.

Obras: Baguala del pobrecito (con Atahualpa Yupanqui) – Chacarera en el pantano (con Atahualpa Yupanqui) – Chacarera de las piedras (con Atahualpa Yupanqui) – Coplas del caminador (con Atahualpa Yupanqui) – De tanto dir y venir (con Atahualpa Yupanqui) – El alazán (con Atahualpa Yupanqui) – El arriero va (con Atahualpa Yupanqui) – El primer verso (con Atahualpa Yupanqui) – El vendedor de yuyos (con Atahualpa Yupanqui) – Eleuterio Galván (con Atahualpa Yupanqui) – Guitarra dímelo tu (con Atahualpa Yupanqui) – Indiecito Dormido (con Atahualpa Yupanqui) – La copla (con Atahualpa Yupanqui) – La lluvia y el sembrador (con Atahualpa Yupanqui) – La nadita – La pura verdad (con Atahualpa Yupanqui) – La tarde (con Atahualpa Yupanqui) – La vuelta al pago (con Atahualpa Yupanqui) – Luna tucumana (con Atahualpa Yupanqui) – Me gusta mirarlo al hombre (con Atahualpa Yupanqui) – Milonga del paisano (con Atahualpa Yupanqui) – Monte callado (con Atahualpa Yupanqui) – Payo Sola (con Atahualpa Yupanqui) – Sin caballo y en Montiel (con Atahualpa Yupanqui) – Yo quiero un caballo negro (con Atahualpa Yupanqui) – Zamba del otoño (con Atahualpa Yupanqui) – Zamba soñadora – Zambita del buen amor (con Atahualpa Yupanqui), entre otras.