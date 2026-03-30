30 de marzo. Día Mundial del Trastorno Bipolar

El Día Mundial del Trastorno Bipolar se celebra cada año el 30 de marzo, fecha del cumpleaños de Vincent Van Gogh, a quien se le diagnosticó póstumamente un probable trastorno bipolar.

La visión del Día Mundial del Trastorno Bipolar es generar conciencia mundial sobre el trastorno bipolar y eliminar el estigma social. Mediante la colaboración internacional, se busca brindar información a la población mundial para educar y mejorar la sensibilidad hacia esta condición.

WBD es una iniciativa de la Fundación Internacional para el Trastorno Bipolar (IBPF) en colaboración con la Red Asiática para el Trastorno Bipolar (ANBD) y la Sociedad Internacional para los Trastornos Bipolares (ISBD).

Para quienes viven con trastorno bipolar, el Día Mundial del Trastorno Bipolar ofrece la oportunidad de conectar con otras personas, así como de obtener ayuda para acceder a recursos valiosos y establecer relaciones que pueden mejorar sus vidas a través del tratamiento.

Se estima que la prevalencia mundial del trastorno bipolar ronda el 2,8% , llegando incluso al 5%. Según la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa principal de discapacidad en el mundo. Para abordar este problema global, necesitamos una solución global. Con el apoyo de destacados expertos internacionales, grupos como ANBD, IBPF e ISBD respaldan los esfuerzos para investigar las causas biológicas, los objetivos del tratamiento farmacológico, mejores tratamientos, mejores métodos de diagnóstico, los componentes genéticos de la enfermedad y estrategias para vivir bien con el trastorno bipolar. Y esto es solo el comienzo. La colaboración entre grupos de investigación y defensa sigue creciendo, y el Día Mundial del Trastorno Bipolar es un testimonio del éxito de esta estrategia.

Fuente: https://ibpf.org/