Fiebre aftosa: la profesión veterinaria proyecta el camino hacia una Argentina libre sin vacunación

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) comparte la visión estratégica elaborada por las federaciones veterinarias nacionales (FeVA y FECOVET) en relación al futuro de la fiebre aftosa en la Argentina, que plantea avanzar progresivamente hacia el estatus de país libre sin vacunación.

Actualmente, el país cuenta con un sistema sanitario sólido que le ha permitido sostener el estatus de libre de fiebre aftosa, con zonas diferenciadas: regiones libres sin vacunación, como la Patagonia, y el resto del territorio bajo esquema de vacunación sistemática. En este contexto, los avances epidemiológicos y la situación regional abren la posibilidad de revisar las estrategias vigentes.

De acuerdo al documento, Argentina no registra casos clínicos desde 2006 ni circulación viral desde 2011, lo que configura más de 17 años de evidencia sanitaria favorable. Este escenario, sumado a la evolución de países vecinos y al trabajo articulado entre el sector público y privado, posiciona al país frente a una oportunidad histórica.

La propuesta no implica una eliminación inmediata de la vacunación, sino una transición planificada, gradual y basada en evidencia científica, que contemple condiciones indispensables como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad individual, la capacidad de respuesta ante emergencias, la disponibilidad de un banco de vacunas y la constitución de un fondo específico.

Entre los principales beneficios de avanzar hacia este estatus se destacan la optimización de los recursos sanitarios —actualmente destinados en gran parte a la vacunación— y la posibilidad de ampliar el acceso a mercados internacionales, manteniendo altos estándares de seguridad sanitaria.

Asimismo, se resalta el rol central del médico veterinario en este proceso, tanto en la detección temprana como en la implementación de medidas de bioseguridad, capacitación continua y trabajo territorial junto a los productores.

Desde una mirada integral, la estrategia propuesta promueve la incorporación de herramientas tecnológicas, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre actores, con el objetivo de garantizar la sanidad animal, la sostenibilidad productiva y la competitividad del país.

El desafío, coinciden las entidades, radica en avanzar de manera responsable, asegurando que cada etapa del proceso cuente con los respaldos técnicos, operativos y financieros necesarios.